بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

نشرت الفنانة شيرى عادل،صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "سمو الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لسينما الاطفال و الشباب ".وأطلت شيرى عادل بعباءة طويلة ونصف كم باللون الأزرق الغامق ومطرزة باللون الفضى والأزرق، وحملت بورتفيه باللون الفضى والأزرق، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ.وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.رررررررررررر