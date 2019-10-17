Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:25 م
شيرى عادل
شيرى عادل
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة شيرى عادل،صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "سمو الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لسينما الاطفال و الشباب ".

وأطلت شيرى عادل بعباءة طويلة ونصف كم باللون الأزرق الغامق ومطرزة باللون الفضى والأزرق، وحملت بورتفيه باللون الفضى والأزرق، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.

رررررررررررر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والله انتي عسل .. شيرى عادل تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

بكاب ونظارة .. أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

أحدث ظهور لـ شيري عادل مع اسرتها بعد انفصالها عن معز مسعود

كندة حنا تتألق بإطلالة أنيقة من مهرجان الجونة السينمائي

بـ كت.. غادة عادل تتألق بصحبة لانا الجندي وإنجي علي في مهرجان الجونة

بدون ميكب.. شيري عادل تبهر متابعيها بصحبة لقاء الخميسي

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله.. اعترافات مثيرة لـ يوسف وهبى بخطاياه.. تفاصيل

#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

طلب جديد من حسام البدري لـ اتحاد الكرة.. تعرف عليه

خالد مرتجي كلمة السر.. تفاصيل عرض إنتر ميلان لمواجهة الأهلي

عاجل.. ميركل: العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مأساة إنسانية وتغييرات بالمنطقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

بسبب مرض نادر.. أطول رجل في أمريكا مهدد بالموت.. شاهد