Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:17 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد دراسات البنات بالخانكة ويوزع الهدايا
Advertisements
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد العاطي عباس، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، مدير وحدة الجودة بالكلية، وعماد هندي، مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واطمأن رئيس الجامعة على سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف شعب وأقسام الكلية، وعلى الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بضبط ورفع جودة كفاءة النظام التعليمي، كما اطمأن على انتظام المحاضرات وتوافر مناخ تعليمي ينمي روح التفوق والإبداع ويعمق مبادئ الوطنية، ويقوّم الصفات والسلوكيات الأخلاقية، والاجتماعية، ويتيح فرصة التعبير عن الرأي والمشاركة بطريقة سليمة ومنضبطة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة ترسيخ روح الانتماء والمواطنة لدى الطالبات، وتوعيتهن التوعية الكافية لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب في هذه الفترة، وخاصة مواجهة الشائعات التي تثار بين الحين والآخر على منصات التدمير الاجتماعي، ولتكون خريجات الأزهر نموذجا يحتذى به في الريادة والتفوق، وأن الجامعة لا تدخر وسعا في تدريب الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل بما يحقق التميز لخريجي الأزهر.

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على بناته الطالبات، اللائي أعربن عن سعادتهن البالغة بهذه الزيارة.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزع ماجات.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الهدايا على الطالبات في أول أيام الدراسة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب بنين القاهرة.. ويوزع هدايا على الطلاب

قيادات جامعة الأزهر تتفقد المدينة الجامعية ليلا للاطمئنان على الطالبات

رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بزيارة صباحية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد

ترشيحاتنا

لن نخوض مباراة الأربعاء.. الجونة يتضامن مع بيان الأهلي

اتحاد الكرة: بيان الأهلي غير منطقي والأجندة الدولية تحسم أزمة المؤجلات

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

اتحاد الكرة لـ الأهلي: هات موافقة أمنية على القمة 119 أمام الزمالك

طلب جديد من حسام البدري لـ اتحاد الكرة.. تعرف عليه

للرد على بيان الأهلي.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا.. السبت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور