رئيس جامعة الأزهر يتفقد "دراسات البنات" بالخانكة.. ويوزع الهدايا على الطالبات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد العاطي عباس، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، مدير وحدة الجودة بالكلية، وعماد هندي، مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



واطمأن رئيس الجامعة على سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف شعب وأقسام الكلية، وعلى الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بضبط ورفع جودة كفاءة النظام التعليمي، كما اطمأن على انتظام المحاضرات وتوافر مناخ تعليمي ينمي روح التفوق والإبداع ويعمق مبادئ الوطنية، ويقوّم الصفات والسلوكيات الأخلاقية، والاجتماعية، ويتيح فرصة التعبير عن الرأي والمشاركة بطريقة سليمة ومنضبطة.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة ترسيخ روح الانتماء والمواطنة لدى الطالبات، وتوعيتهن التوعية الكافية لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب في هذه الفترة، وخاصة مواجهة الشائعات التي تثار بين الحين والآخر على منصات التدمير الاجتماعي، ولتكون خريجات الأزهر نموذجا يحتذى به في الريادة والتفوق، وأن الجامعة لا تدخر وسعا في تدريب الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل بما يحقق التميز لخريجي الأزهر.



وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على بناته الطالبات، اللائي أعربن عن سعادتهن البالغة بهذه الزيارة.