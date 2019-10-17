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رياضة

الافضل في 10 سنوات.. العالمي محمد صلاح يحصد إنجازا جديدا مع ليفربول

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد هاني
وقع الإختيار على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ضمن التشكيل الأفضل في تاريخ الريدز بطل دوري أبطال أوروبا آخر 10 سنوات.

ووفقًا لإختيار موقع "جول" العالمي، فإن التشكيل المثالي لفريق ليفربول خلال العقد الأخير جاء على النحو التالي:

- أليسون في حراسة المرمى، وروبرتسون وفان ديك، وجويل ماتيب، وأرنولد، وجوردان هندرسون، وفيرمينو، وفابينيو، ومحمد صلاح، ولويس سواريز، وساديو ماني.

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدروي الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.
الافضل في 10 سنوات.. العالمي محمد صلاح يحصد إنجازا جديدا مع ليفربول
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