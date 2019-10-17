بسبب العدوان على سوريا.. عقوبات أمريكية ضخمة تنتظر تركيا

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، عن تشريع يفرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا.



ووفقا لرويترز، يستهدف مشروع القانون الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة الجمهوريين، بعض المسؤولين الأتراك ويفرض عقوبات على شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسية s-400.



توقع السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام دعمًا قويًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمشروع القانون.



وكانت تركيا قد بدأت الأسبوع الماضي عملية عسكرية على الشمال السوري، ضمن المحاولات المستمرة للقضاء على التواجد الكردي بالمنطقة.