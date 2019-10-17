Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساندي تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:47 م
ساندي على
ساندي على
Advertisements
محمد بدران
أشعلت الفنانة ساندي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها وظهرت بإطلالة مبهجة.

وأطلت ساندي بفستان أسود أنيق مكشوف الكتفين ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت ساندي على ميكب مناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن أحدث أفلام النجمة ساندى على فيلم "قهوة بورصة مصر" من إنتاج شركة Dfilmproduction سيناريو وحوار غادة حنفي وعلاء مرسي ومن إخراج أحمد نور، بطولة كل من الفنان "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".
ساندي تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة في أحدث ظهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتسامة رقيقة.. ساندي على تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

أصدقائي الأفاضل.. ساندى تنشر صورة برفقة رانيا يوسف ولقاء الخميسى

بالكاجول.. شاهد أحدث إطلالة لـ ريهام أيمن

بفستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا

فستان أزرق بـ شراشيب كثيرة.. الراقصة دينا تبهر متابعيها على انستجرام

سندريلا.. شيرين رضا تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة.. شاهد

ترشيحاتنا

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

أصالة تكشف حقيقة طلاقها من طارق العريان بعد تعرضها للخيانة

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

بـ إطلالة جذابة.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

وليمة في قاع البحر .. فيديو يحبس الأنفاس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى