ساندي تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

أشعلت الفنانة ساندي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها وظهرت بإطلالة مبهجة.وأطلت ساندي بفستان أسود أنيق مكشوف الكتفين ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة.ومن الناحية الجمالية وضعت ساندي على ميكب مناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.يذكر أن أحدث أفلام النجمة ساندى على فيلم "قهوة بورصة مصر" من إنتاج شركة Dfilmproduction سيناريو وحوار غادة حنفي وعلاء مرسي ومن إخراج أحمد نور، بطولة كل من الفنان "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".