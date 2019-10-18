اخبار الفن| مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسموما.. وتعليقات صادمة حول إطلالة رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.
محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى
أكد حسام السنهورى محامى المنتجة سارة الطباخ أن قضية الفنان محمد الشرنوبى أمام نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية بموجب شكوى قدمتها موكلته.
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
استطاع فيلم Joker أن يحقق مفاجأة كبيرة منذ طرحه فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية في مصر، حيث حصد حتى الآن قرابة الـ26 مليون جنيه بعد حوالى أسبوعين من عرضه.
الموت يفجع الفنانة أحلام
أعلنت الفنانة الخليجية أحلام الشامسي، عبر في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة زوجة عمها.
أصالة تكشف حقيقة طلاقها من طارق العريان بعد تعرضها للخيانة
نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".
طالعة بـ شبشب الحمام.. تعليقات صادمة على رانيا يوسف في أحدث ظهور
تعرضت الفنانة رانيا يوسف لبعض الإنتقادات بعد احدث ظهور، خلال مجموعة من الصور نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى.
حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.
محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى
أكد حسام السنهورى محامى المنتجة سارة الطباخ أن قضية الفنان محمد الشرنوبى أمام نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية بموجب شكوى قدمتها موكلته.
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
استطاع فيلم Joker أن يحقق مفاجأة كبيرة منذ طرحه فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية في مصر، حيث حصد حتى الآن قرابة الـ26 مليون جنيه بعد حوالى أسبوعين من عرضه.
الموت يفجع الفنانة أحلام
أعلنت الفنانة الخليجية أحلام الشامسي، عبر في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة زوجة عمها.
أصالة تكشف حقيقة طلاقها من طارق العريان بعد تعرضها للخيانة
نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".
طالعة بـ شبشب الحمام.. تعليقات صادمة على رانيا يوسف في أحدث ظهور
تعرضت الفنانة رانيا يوسف لبعض الإنتقادات بعد احدث ظهور، خلال مجموعة من الصور نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى.