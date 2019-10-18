مصلحة الوطن الأهم.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب عقب بيان الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر موافقته على خوض مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.



وأكد منصور في فيديو سجله لبرنامج " الزمالك اليوم " أن نادي الزمالك ناد وطني وأن مصلحة الوطن بالنسبة له أهم من أي أمر آخر.



وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه يخشى على الأمن وليس منه مشددا أن الجميع يجب ان يقف صفا واحدا لخدمة الوطن.



وتابع أن هناك جهات كانت تنوى اثارة فتنه عقب المباراة و خلق أزمات كبرى.



ووجه مرتضى منصور رسالة لـ محمود الخطيب رئيس الأهلي مؤكدا أنه يجب أن يكون على دراية ووعي بما يدور خلف الكواليس مشددا أن الأمر لا يقتصر على كرة القدم فقط .



وتساءل مرتضى منصور عن هدف الأهلي من هذا البيان مؤكدا أن مصلحة مصر فوق أي اعتبار آخر.



وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى إشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال إقامتها في موعدها.



