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رياضة

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
ياسمين تيسير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

-مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي أمام الترجي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك المقرر إقامتها في دولة "قطر"، بعدما توج الأبيض بكأس الكونفدرالية والترجي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة .
كشف الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية ، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.

-بيراميدز كلمة السر.. مقترح جديد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة القمة 119


كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعالج الأزمات بالحلول القديمة التى تواجدت السنوات الماضية ، رغم تأكيدات مسئولي اللجنة على الالتزام الكامل بجدول الدوري وعدم حدوث الأزمات التي كانت تشهدها البطولة سابقًا.

-ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الأهلي يبحث بشكل دائم عن مصلحته فقط مشددا أن البيان الصادر أمس جاء حرصا على الحفاظ على مصلحة النادي دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

-موقف شيكابالا من الزمالك أمام المقاولون بالدوري المصري

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

-مصلحة الوطن الأهم.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب عقب بيان الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر موافقته على خوض مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

-الكاف يكشف موعد إعلان ملعب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

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