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أخبار العالم

تمهيدا لإعلان صفقة القرن.. كوشنر يزور إسرائيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
كوشنر يزور إسرائيل
كوشنر يزور إسرائيل لـ إعلان صفقة القرن
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سمر صالح
ذكرت مصادر عبرية أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي ترامب سيزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بان كوشنر والفريق المشرف على خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" والذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية افي بيركوفيتز والمبعوث الخاص لشؤون ايران برايان هوك سيقومون بزيارة إلى أسرائيل يلتقون خلالها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وبيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض".

وأشارات الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي سيسعى من خلال هذه الزيارة الى فهم الافاق السياسية لقبول حكومة الاحتلال لصفقة القرن، وهذه المرة الاولى التي يلتقي فيها كوشنر مع جانتس.

تأتي زيارة كوشنر إلى إسرائيل في خضم نهاية المدة القانونية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وعندما يكون بيني جانتس يقوم بتشكيل حكومة جديدة يرأسها.

وأعلن البيت الأبيض سابقا أنه حتى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، لن يتم تقديم خطة السلام.
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