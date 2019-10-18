قبل عرضه خلال أيام.. خالد سليم: بلا دليل سيكون مفاجأة للجمهور

أعرب النجم خالد سليم، عن سعادته لعرض مسلسله التليفزيوني الجديد "بلا دليل" على قناة cbc بداية من الاثنين المقبل.
وأشاد خالد سليم، في تصريحات صحفية، بالمجهود الكبير المبذول من جميع أفراد العمل سواء ممثلين أو الإخراج او الإنتاج، مؤكدا أن هذا المسلسل قام جميع أفراده بجهد كبير للغاية حتى يظهر للنور بجودة مميزة للجمهور المصري والعربي.
وأكد سليم أنه سعيد للغاية بالعمل مع جميع الفنانين في هذا العمل، بجانب المخرجة الكبيرة منال الصيفي والمنتج تامر مرسي والكتابة إنجي علاء، مضيفا أن الجمهور سيتفاجأ بالمسلسل.
جدير بالذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير واشرف ذكي ومحمد لطفي شاهين ومها نصار وعمر الشناوي ونيقولا معوض وجمال عبدالناصر وديانا واحمد كراره ومحمد احمد ماهر وانعام الجرتلي وهاجر الشرنوبي ، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.