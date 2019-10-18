قبل عرضه خلال أيام.. خالد سليم: بلا دليل سيكون مفاجأة للجمهور

أعرب النجم خالد سليم، عن سعادته لعرض مسلسله التليفزيوني الجديد "بلا دليل" على قناة cbc بداية من الاثنين المقبل.





وأشاد خالد سليم، في تصريحات صحفية، بالمجهود الكبير المبذول من جميع أفراد العمل سواء ممثلين أو الإخراج او الإنتاج، مؤكدا أن هذا المسلسل قام جميع أفراده بجهد كبير للغاية حتى يظهر للنور بجودة مميزة للجمهور المصري والعربي.





وأكد سليم أنه سعيد للغاية بالعمل مع جميع الفنانين في هذا العمل، بجانب المخرجة الكبيرة منال الصيفي والمنتج تامر مرسي والكتابة إنجي علاء، مضيفا أن الجمهور سيتفاجأ بالمسلسل.



