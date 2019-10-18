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رياضة

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:44 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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القسم الرياضي
أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم وجود مفاوضات مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وفي تصريحات صحفية قال جون ألين عضو المكتب الاعلامي لفريق مانشستر يونايتد : نرتبط كل يوم بضم لاعبين ونحن لا نعلق علي هذا الامر مطلقا .

وقال تشارلي بروكس مدير المركز الإعلامي للنادي : علي حد علمي التقرير المنشور ليس صحيحا .

جدير بالذكر ان صحيفة برمنجام ميل الإنجليزية نشرت تقريرا لها مساء امس تؤكد ان مانشستر يونايتد يتفاوض مع الاهلي لضم الشناوي .
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