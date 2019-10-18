مدنيون يحمون قوات الأمن أثناء اشتباكات مع المحتجين في بيروت.. فيديو

مواجهات في لبنان.. ومدنيون يحاولون حماية رجال الأمن #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/DeOAL8Zslp — العربية (@AlArabiya) October 18, 2019

أظهرت لقطات بثتها قناة "العربية" مبادرة عدد من المحتجين المدنيين إلى حماية رجال الأمن اللبنانيين أثناء اشتباكات اندلعت خلال مظاهرات في العاصمة بيروت.وبدأت مناوشات بين المحتجين وصف من رجال الأمن، سرعان ما اشتدت لتنفصل مجموعة من المحتجين وتشكل صفًا عازلًا بين الطرفين، في محاولة لحماية رجال الأمن من رشق الحجارة.وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.