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فن

الموت يفجع أحمد مكي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:25 م
أحمد مكي
أحمد مكي
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته وكرمه».

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد مكى، قبل عدة أيام، مقطع من أحدث أغنياته بطريقة الراب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

تقول كلمات الأغنية: "ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك.. ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك.. قفلها جامد عاوزك تفتكر أصلك نسيت.. لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلّاك صحيت".
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