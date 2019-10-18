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رياضة

بنتيجة 1-1.. تعادل وادي دجلة والاتحاد بعد 26 دقيقة من مباراتهما في الدوري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:23 م
الإتحاد السكندري
الإتحاد السكندري
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إسماعيل محمود
تعادل الإتحاد السكندري مع تجمعه بوادي دجلة، 1-1 بعد مرور 26 دقيقة من المباراة المقامة الآن بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

هدف وادي دجلة جاء في الدقيقة 16 بأقدام مروان حمدي، قبل أن يعادل خالد قمر النتيجة للإتحاد في الدقيقة 26 .

ويحتل نادي وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة ، بينما يحتل الإتحاد المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
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