بطولة العرب للبلياردو تحقق أهدافها في شرم الشيخ.. ومصر على القمة

انطلقت فعاليات البطولة العربية للبليارد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر بمشاركة 12 دولة مصر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت والأردن ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والعراق وتحت إشراف الاتحاد العربي برئاسة عمرو الخرادلي.



وقد توج الفريق المصري للبلياردو الفرنسي بذهبية الفرق وضم الفريق سامح سيدهم ورياض نادي وهشام سعد وحصل الأردن علي الفضية وفريق مصر 2 علي البرونزية ولبنان علي البرونزية.



كما حصل البطل المصري سامح سيدهم علي ذهبية الفردي والمصري هشام سعد علي الميدالية الفضية والمصري محمد أيمن علي البرونزية والأردني ناصر عواد علي البرونزية.



وانتهت ايضا مسابقات السنوكر بحصول البطل المصري محمود الهريدي علي الذهبية ومينا ملاك علي الفضية ويزن الحداد من سوريا وسيف ياسر من مصر علي البرونزية.



وانتهت مسابقات فرق الماستر في السنوكر بفوز الإمارات 1 بالذهبية والامارات 2 بالفضية ومصر 1 ومصر 2 بالميدالية البرونزية وبدأت اليوم الجمعة مسابقات الرجال في السنوكر.



كما حصل اللاعب المصري فادي حمودة علي برونزية فردي البوول 8 كرات وحصلت الكويت علي الذهبية والفضية.



وحققت البطولة أهدافها من خلال تنشيط السياحة الرياضية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين والعرب علي مدار أيام البطولة التي تستمر حتي 23 أكتوبر الجاري.

