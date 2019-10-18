من الأجمل.. إطلالات جريئة تبرز جمال بيلا حديد وشقيقتها جيجي

تجتمع دائما عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد مع اختها الصغرى بيلا حديد في جيمع المناسبات العامة، وايضا خلال العمل، حيث انهما قاما بامتهانها سويا، بالرغم من انهما من أصول فلسطينية من طرف والدها رجل الأعمال محمد حديد، والدتها هي الممثلة والعارضة يولاندا حديد.



وتم اكتشاف العارضتين جيجي وبيلا حديد منذ الصغر، حيث انهما قاما بالمشاركة في العديد من الحملات الإعلانية لعدة علامات تجارية شهيرة، وهو الأمر الذي فتح بابا الشهرة لهما، مما فتح أمامهما باب الشهرة إلى أن أصبحتا أشهر عارضتين للأزياء في العالم، حيث إنهما قامتا بالترويج عن ماركة فيكتوريا سيكرت في أهم عروضها.



واثبتت جيجي وبيلا حديد جدارتهما، وقد نالت الأخت الكبرى جيجي لقب عارضة العام لعام 2016، وقد شاركوا جيجي وبيلا حديد في اهم عروض الأزياء لأشهر الماركات، ومنها: فندي، فيرساتشي، إيلي صعب، ميو ميو، بالمان، بوما، إيزابيل ماران، شانيل، بالإضافة الى تمثيلهم عدة حملات إعلانية والكثير من التعاون مع المصممين الأزياء.



وعند ظهور بيلا وجيجي حديد في المناسبات كانتا دائما ما ترتديان ملابس مثالية، وازياء مميزة للغاية، حيث انهما في الغالب ما كانتا تختاران أزياء تتناسب مع بعضهم البضع، إما في اختيار الألوان او في التصميم، حيث دائما ما تظهران بشكل مساند لبعضهم، وفيما يلي سنقوم بجمع أبرز ازياء جيجي وبيلا حديد، والتي ظهروا بها على مدار مشوارهما المهني.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتهم سويا من هنا..