رشوان توفيق: عادل إمام فنان لم يأت قبله أو بعده واستحق لقب الزعيم.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، إن الفنان عادل إمام يمتلك عبقرية فنية لن تتكرر مرة أخرى.



وتابع رشوان توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه اشترك في مسرحية «ثورة قرية» بجانب الفنان عادل إمام وكان يؤدي دور شخص فلاح يبيع «النداغة» ويقول : «حلاوة سمسمية بمليم الوقية»، وتعج الصالة بالضحك الهيستري من أداء الفنان عادل إمام.



وأكد الفنان رشوان توفيق، أنه لم يأت قبل أو بعد عادل إمام، كاشفا عن موقف طريف مع عادل إمام عندما شاهده منذ 4 سنوات خلال تمثيله في أحد المسلسلات وعندما شاهده قال له «حلاوة سمسمية بمليم الوقية».



وأوضح رشوان توفيق أن الفنان عادل إمام أدى جميع أدوار التمثيل سواء كوميدي أو دراما أو مغامرات ويستحق لقب الزعيم.