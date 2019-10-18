تضرع للمولى عز وجل.. شاهد والد إيناس وأحمد مكي لأول مرة قبل رحيله

نشرت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو لوالدها قبل أن توافيه المنية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.



وظهر والد أحمد مكي في الفيديو وهو يدعو المولى عز وجل، ويتضرع إليه في خشوع، وعلقت إيناس مكي على الفيديو قائلة: «الله يرحمك يا بابا و يحسن إليك و يدخلك فسيح جناته.. و يستقبلك برحمته و كرمه و الا يستقبلك بعدله.. يا رحمن يا رحيم».



كانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.



وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته وكرمه».



