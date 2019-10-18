Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تضرع للمولى عز وجل.. شاهد والد إيناس وأحمد مكي لأول مرة قبل رحيله

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:17 م
أحمد مكي - إيناس
أحمد مكي - إيناس مكي
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو لوالدها قبل أن توافيه المنية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وظهر والد أحمد مكي في الفيديو وهو يدعو المولى عز وجل، ويتضرع إليه في خشوع، وعلقت إيناس مكي على الفيديو قائلة: «الله يرحمك يا بابا و يحسن إليك و يدخلك فسيح جناته.. و يستقبلك برحمته و كرمه و الا يستقبلك بعدله.. يا رحمن يا رحيم».

كانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته وكرمه».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمرو دياب ينعى والد تامر حسين

سامية الطرابلسي تنعى الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي

راشد الماجد ينعى اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الحارس الشخصي للعاهل السعودي

الموت يفجع أحمد مكي

ترشيحاتنا

سبحة وجامع ومقام .. كيف تضامن محبو عادل شكل مع الزعامة |شاهد

بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد

ادعاءات ومزاعم.. الداخلية التونسية تحذر من تصريحات تمس أمن الدولة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور