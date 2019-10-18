احتجاجات لبنان.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب



ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، تفاعل النجوم والإعلاميين مع التظاهرات في لبنان ...



نيشان



نشر الإعلامي اللبناني نيشان، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت على مقطع فيديو، يرصد قلة مخربة استغلت المظاهرات في لبنان لاقتحام أحد البنوك الخاصة هناك.



وعلق نيشان على الفيديو قائلًا: «نعم للاعتصام .. نعم للتَّظاهُر .. نعم للمُطالبة بحقوقنا .. لا للتّخريب .. لا حقوق للمُخَرِّبين».



نادين نجيم وكارمن لبس



تداول نشطاء السوشيال ميديا في لبنان، مقاطع فيديو ترصد التظاهرات اللبنانية، ومشاركة الفنانتين نادين نسيب نجيم وكارمن لبس في التظاهرات المناهضة للحكومة.



وظهرت نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وهما تمسكان أيديهما ببعض، وتهتفان مع الثوار اللبنانيين، وتحثان الشعب اللبناني على المشاركة، وتؤكدان أنهما حرصتا على مشاركة الشعب لدحض الشائعات التي تروج أن الفنانين لا يشعرون بحال باقي المواطنين.



قبلة على خد مراسلة الحدث من متظاهر



تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر «تويتر»، يرصد موقفا محرجا تعرضت له مراسلة قناة الحدث اللبنانية، خلال تغطيتها فعاليات الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لبنان.



وظهرت مراسلة قناة الحدث اللبنانية، في الفيديو وهي تستعد لتصوير تقرير إخباري متلفز عن الأحداث الجارية في لبنان، بينما المتظاهرون يقتحمون الكادر عليها ويشيرون بأيديهم، وبعدما بدأت المراسلة في إذاعة التقرير فاجأها متظاهر بقُبلة على الهواء.



زوجة عمرو دياب



نشرت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، عدة صور وفيديوهات عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مقتطفات من التظاهرات التي اجتاحت الشوارع اللبنانية.



ودعمت زينة عاشور (زوجة عمرو دياب) التظاهرات اللبنانية، وأشارت برمز القلوب إلى صور المتظاهرين في لبنان، ووضعت العلم اللبناني عليها.



نادين الراسي



تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، تظهر فيه خلال مشاركتها في مظاهرات، وقيامها بالاعتراض وحرق إطارات السيارات في الشارع.



وظهرت نادين الراسي في الفيديو، تعلق على الأوضاع في لبنان، قائلة: «أنا جعت صرلي سبع أيام ... وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة»، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، في ظل تفاعل المتظاهرين معها.



نيكول سابا



نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيها عن اعتذارها لعدم إحياء حفل الغد لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا المصرية، وذلك بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان.



وكتبت نيكول سابا، في تغريدتها على تويتر قائلة: «اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي إحياء الحفل غدًا وذلك نظرًا للظروف التي نمرّ بها نحن اللبنانيون والتي يمرّ بها بلدي لبنان مما حال دون مجيئي وسفري الى القاهرة.. على امل ان أراكم مجددا بحفل اخر .. ورجاءً ادعوا لبلدي».



أمل حجازي



نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تحمل العلم اللبناني، أثناء مشاركتها في المظاهرات .



وعلقت أمل حجازي على صورتها، عبر انستجرام، قائلة: «لا شيء فوقك يا لبنان #اجا_وقت_نحاسب ثورة_الكرامة #أمل_حجازي».



ابنة هيفاء وهبي



شرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، توضح فيها تضامنها مع شعب لبنان بصورة بسيطة توضح فيها ملامح وجهها الرقيق.



وعلقت زينب فياض على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: «كلنا للوطن الله يحمي شعب لبنان».



ريا أبي راشد



نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، توضح فيها تضامنها مع حريق لبنان بصورة بسيطة توضح فيها ملامح وجهها الرقيق.



وعلقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: مع كل أبناء وطني اليوم #لبنان #lebanon، وذلك للتضامن مع حريق لبنان، والذي اندلع منذ ايام.



ياسمين الخطيب



خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب برسالة نارية جديدة تعقيبا على الأوضاع فى لبنان بسبب فرض رسوم على مكالمات الانترنت.



وغردت ياسمين الخطيب من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لبنان لم ينتفض من أجل ٦ دولارات ضريبة الواتس آب، كما يزعم الساخرون، ولكنه غضب -كان- مكتومًا وانفجر اليوم. وإن لم يتم تداركه أظنه سيتحول إلى ثورة شعبية على الفساد الذي تجاوز المدى".



إليسا



قامت الفنانة إليسا بالدفاع عن الشعب وعن حقوقه وتأييدها لهذه المظاهرات، كما نفت تسبب الشعب في الشغب مؤكدة أن هناك بعض المندسين.



وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".



كما غردت في تويتة أخرى قائلة :"الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".

شهدت لبنان خلال الساعات الماضية العديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على سياسات الحكومة خاصة بعد الحرائق التي نشبت في أراضي البلاد.