هل يجوز نذر الولد كما فعلت امرأة عمران.. الإفتاء توضح حكم دعاء الحامل.. فيديو

هل يجوز نذر الولد كما فعلت امرأة عمران .. لا شك أن من سعى إلى الخير وربى أبناءه على الفضيلة وعبادة الله- تعالى- وتعلُّم العلم وتعليمه وخدمة المسلمين والسعي في مصالحهم أنه ينال منزلة عظيمة عند الله تعالى وعند عباده، وسيجد نتيجة ذلك في حياته وبعد مماته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:...ومنهم: ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.



وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحامل أن تدعو الله بالدعاء الذي قالته امرأة عمران عندما حملت في السيدة مريم ابنة عمران، وهو الدعاء الذي ذكره القرآن الكريم في سورة آل عمران :« إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)».



وأضاف« أحمد ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يويتوب، ردًا على سؤال: هل يجوز نذر الولد كما فعلت امرأة عمران ؟ أنه يجوز لها ذلك، لافتًا إلى أن هذه المرأة لا بد أن تستحضر معنى الدعاء عند التلفظ به.



وأوضح أحمد ممدوح أن معنى«إني نذرت لك ما في بطني محررًا» أن الله لو رزقها بابن، فستجعله في طريق العلم(مثلًا) وخدمة الدين، مؤكدًا أن امرأة عمران لما رزقها الله بمريم، فإنها وهبتها لبيت العبادة، فكانت مريم عابدة ناسكة في خدمة الدين.



واختتم أمين الفتوى، حديثه بأن الأمر إذا خلا دعاؤها من النية، فسيصير لا مضمون له.

