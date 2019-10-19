أخبار الفن.. وفاة والد أحمد مكي.. رد فعل حبيبة كاظم الساهر بعد شائعة قتلها له.. نادين الراسي تتظاهر وتحرق في لبنان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:أعلنت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة بعدما تداول نشطاء، شائعات حول وفاة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر مسمومًا، واتهمت «سارة» خطيبته المغربية بأنها وراء الواقعة، قبل أن يقوم القيصر بتكذيب تلك الشائعات.ولوحظ على حساب سارة المغربية، عبر انستجرام، أنها قامت بحذف صورها مع كاظم الساهر التي سبق ونشرتها عليه، كما أنها حذفت كافة المنشورات الرومانسية التي وجهتها إلى كاظم الساهر، كما أنها ألغت متابعتها له.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، تظهر فيه خلال مشاركتها في مظاهرات، وقيامها بالاعتراض وحرق إطارات السيارات في الشارع.نشرت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، عدة صور وفيديوهات عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مقتطفات من التظاهرات التي اجتاحت الشوارع اللبنانية.نشرت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو لوالدها قبل أن توافيه المنية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.أعلنت إحدى أقارب النجم أحمد مكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تشييع جثمان والد النجم الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.