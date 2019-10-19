بـ رفقة عائلتها.. أسما شريف منير تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة جديدة لها برفقة عائلتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقةوظهرت بها أسما شريف منير، بـ تى شيرت باللون الأسود ، وفوقة جاكيت باللون الزيتى بأكمام طويلة الذى يبرز جمال إطلالتها، وأرتدت عقد أنيق حول الرقبة بألوان مبهجة ليكمل مظهر ملابسها الأنيقةوقامت أسما شريف منير، برفع بعض الخصلات من شعرها الذهبى ، وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها بطريقة أنيقة تناسب إطلالتها، ووضعت لمسات رقيقة من الميكاب الذى أعتمدت فيه على اللون الأسود للرموش ، وأحمر شفاة باللون الأحمروعلقت على الصورة .. مع عائلتى وأبنتى