الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستكمل مسابقة الهاكاثون لوكالة ناسا.. اليوم

تستضيف القاهرة المسابقة العالمية "الهاكاثون" لتطبيقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا خلال يومي ١٩ - ١٨ أكتوبر الحالي، والتي یقوم بتنظيمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بمصر "IEEE Young Professionals" للسنة الخامسة على التوالي، حیث تقام فعاليات المسابقة هذا العام بالجامعة الأمریكیة في القاهرة، تحت رعاية السفارة الأمریكیة بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمریكیة بالقاهرة.



وتعد تلك المسابقة جانبا من قسم علوم الأرض التابع لوكالة ناسا، وهو الحدث التكنولوجي الذي یعتمد على المواهب والمبادرة من المتطوعین، ويشترك فیها الآلاف سنويا من جمیع أنحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها على الأرض وفي الفضاء باستخدام البيانات مفتوحة المصدر.



وتشارك القاهرة فى هذه المسابقة منذ عام ٢٠١٥ وتعتبر من أفضل المدن التيُ یعقد فیها "الهاكاثون"، حیث تم اختیارها من قبل وكالة ناسا كواحدة من المواقع المثالیة لفریق المنظمة العالمیة، وبحضور بلیك غارسیا نیابة عن المنظمین د فریق القاهرة كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا العالمین، تقلّ لعام ٢٠١٦ وذلك لوجود أكبر عدد من المتقدمين والمشاركين في المسابقة على مستوى العالم، مما نتج عنه أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة من قبل وكالة ناسا.