Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارول سماحة تحصد 50 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها.. انشالله

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:22 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
سعيد فراج
حققت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 50 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم «إنشالله»، بعد سوم واحد فقط من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 17 أكتوبر الجاري.

وظهرت كارول سماحة وهي في الكواليس تستعد لتصوير أغنية، والأغنية من إخراج جيل الغبري، وكلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي.

وعلى جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وتم طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.

"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تشوق جمهورها قبل حفلها بمهرجان اهمج

كارول سماحة تحيي حفلين متتاليين.. اليوم وغدا

بفستان رصاصي .. كارول سماحة بإطلالة مثيرة

كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها «بتأمن بالصدفة»

كارول سماحة تستعد لطرح بتآمن بالصدفة⁩

كارول سماحة تطرح أغنية بتآمن بالصدفة.. والجمهور: لو الأغنية كده الفيلم هيكون إزاى

ترشيحاتنا

أول قرار من التعليم بعد احتجاز طفلة في مدرستها بـ كفر الشيخ

سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة

بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

قفلوا عليها وروحوا.. القصة الكاملة لـ احتجاز طفلة داخل مدرستها في كفر الشيخ

يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا