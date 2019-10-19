كارول سماحة تحصد 50 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها.. انشالله

حققت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 50 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم «إنشالله»، بعد سوم واحد فقط من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 17 أكتوبر الجاري.



وظهرت كارول سماحة وهي في الكواليس تستعد لتصوير أغنية، والأغنية من إخراج جيل الغبري، وكلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي.



وعلى جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وتم طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.



"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.