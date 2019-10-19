تشيلي تغلق المترو في العاصمة بعد انتشار الاحتجاجات العنيفة

أغلق المسؤولون في تشيلي شبكة مترو الأنفاق في العاصمة سانتياجو يوم الجمعة بعد تظاهر محتجين على زيادة أسعار التذاكر في الشوارع ومهاجمة محطات المترو مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة عبر العاصمة التي يقطنها نحو ستة ملايين نسمة.



ووفقا لشهود ووسائل التواصل الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل محتجون ملثمون النار في مداخل عدة محطات وقاموا بإحراق حافلة نقل عام بعد ظهر الجمعة.



وانضم آلاف آخرون بعد حلول الليل وقاموا بالقرع على الأواني وتعطيل حركة المرور في سانتياجو الهادئة عادة.



وقال مسؤولو المترو إن الشبكة ستظل مغلقة خلال نهاية الأسبوع مشيرين إلى حدوث "دمار كبير" جعل من المستحيل تشغيل القطارات بشكل آمن.



وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في السادس من أكتوبر تشرين الأول نحو 1.17 دولار لرحلات المسافة الكاملة منحية باللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو.



وقالت وزيرة النقل جلوريا هوت للصحفيين بعد اجتماعها مع رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية إنه لن يتم إلغاء زيادة أسعار التذاكر.



وأضافت إن الحكومة تدعم نحو نصف تكاليف تشغيل المترو.