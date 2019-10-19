تشيلسي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، باحثًا عن تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، والخامس هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.



ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، نجولو كانتي، وأنطونيو روديجر، وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.



ويحتل تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، واستون فيلا مع برايتون، وليستر سيتي مع بيرنلي، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.