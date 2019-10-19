وزيرة الاستثمار تتفق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعم القطاع الخاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





وبحث الجانبان، التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والافريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع استراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيزًا للدور المصري عربيًا وأفريقيًا لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الافريقية، فى ظل الحرص على ضخ استثمارات اكبر لتمويل القطاع الخاص.





وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية، منهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.





ودعت الوزيرة، المهندس هانى سنبل إلى المشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من قارة افريقيا، اضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الاعمال من كافة أنحاء العالم.





وأكد المهندس هانى سالم سنبل، أن المؤسسة تعتزم تنويع القطاعات المستفيدة من التمويلات التى تقدمها المؤسسة لمصر وعدم اقتصارها فقط على البترول والتموين، مشيرا إلى أنه سيزور مصر فى ديسمبر المقبل للاتفاق على الخطة المستقبلية للمؤسسة مع مصر لعام 2020، مؤكدا حرص المؤسسة على زيادة دعمها للبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، فى ظل العلاقة الاستراتيجية مع مصر والتى اسفرت عن النجاح فى توقيع خمس اتفاقيات اطارية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.





وأوضح أن الشركات المصرية هى من أكبر المستفيدين من برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بمشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين في المواد الصيدلية، و كان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الإفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار.