عمرو دياب يشعل حفل زفاف شقيقة ملك قورة بأغنية قدام مرايتها .. فيديو





أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفل زفاف مريم محمد قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة على العريس إسلام خالد صلاح، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقام عمرو دياب بغناء أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" للمرة الأولى.وتقول كلمات الأغنية: «قدام مرايتها .. عادى تتدلع براحتها .. استناها واستعجلها .. تضحكلي وابصلها .. تختار الوانها .. تسأل على رأيي فـ فستانها .. أختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها .. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها»."قدام مرايتها" أغنية جديدة في البوم "أنا غير"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور.