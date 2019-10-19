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ثقافة

تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
أحد التوابيت المكتشفة
أحد التوابيت المكتشفة في خبيئة العساسيف
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علاء المنياوي
كشف د.خالد العناني وزير الآثار عن مصير التوابيت التي تم العثور عليها في خبيئة جبانة العساسيف بالأقصر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في موقع الكشف الأثري؛ حيث تم العثور علي 30 تابوتا منهم توابيت رجال ونساء وأطفال.

وقال العناني إن أعمال الترميم للتوابيت متواصلة الفترة المقبلة؛ حيث تقرر نقلها الي المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية بالهرم.

وتابع: سيتم تخصيص قاعة للتوابيت،وستوضع فيها كلها بطريقة عرض مبهرة؛ بحيث يتعرف زوار المتحف علي قصة العساسيف أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

وأشار د. الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير انه سوف يتم نقل المجموعة كاملة بالمتحف المصري الكبير .

حيث تم تخصيص قاعة لعرض المجموعة كاملة وسوف يتم نقلها بعد انتهاء أعمال الترميم الأولي علي يد مجموعه متخصصه من مركز الترميم من المتحف المصري بالتعاون مع مرممي منطقة آثار الأقصر.

يذكر أن هذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية،حيث نجحت البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة .

والتوابيت في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا زالوا مغلقين،وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم،حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.

تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
تعرف على مصير توابيت جبانة العساسيف بعد الكشف عنها..صور
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