صربيا تحتفي بالثقافة المصرية .. أم الدنيا ضيف شرف معرض بلجراد الدولى للكتاب

يحتفى معرض بلجراد الدولى للكتاب بمصر التى تحل كضيف شرف على دورته الـ 64، حيث تتوجه وزير الثقافة الى العاصمة الصربية بلجراد وبصحبتها وفد مكون من 60 فنانا و أديبا ومفكرا يستقبلهم السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا، وذلك للمشاركة فى الفعاليات التى تقام فى الفترة من 20 حتى 27 أكتوبر وتحتضن جناحًا للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج يضم 535 عنوانًا من اصداراتها واصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بالإضافة الى انشطة فكرية وفنية تبرز الهوية المصرية المتفردة والحراك الإبداعي فى المجتمع.



أكدت وزيرة الثقافة أن دعوة مصر للمشاركة كضيف شرف فى الدورة 64 من معرض بلجراد الدولي أحد أعرق المعارض المتخصصة فى أوروبا تعكس الدور المؤثر للقوى الناعمة فى التواصل مع الأمم، وتأتي تلبية الدعوة ضمن جهود الدولة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات مع شعوب العالم ، كما تمثل انجازًا جديدًا يشرق فى سماء مجال المعرفة وتبادل الثقافات حيث أصدرت هيئة الكتاب ثلاثة عناوين جديدة باللغة الصربية ضمن السعي لفتح افاق التعريف بالإبداع المصري.



من جانبه قال رئيس هيئة الكتاب إن الجناح المصرى تم تصميمه بشكل يعبر عن الحضارة المصرية على مساحة 200 متر، مشيرا ان الانشطة الفكرية والفنية المصاحبة تتواصل على مدار أيام انعقاد المعرض وتشمل حفلات لفرقة باليه اوبرا القاهرة ، ورش فنية تشكيلية متنوعة واخرى للخط العربى وفن الكاريكاتير للطفل ، عروض الأراجوز وامسيات موسيقية وشعرية إضافة إلى عدد من حفلات توقيع الكتب والندوات والافلام السينمائية من إنتاج المركز القومي للسينما وتقام بمشاركة المبدعين المصريين محمد سلماوي ، محمد بغدادي ، هاني شمس ، حسن زكي ، مى خالد ، منصورة عز الدين ، سلوى بكر ، شريف بكر ، طارق الطاهر ، الدكتور ممدوح الدماطي ، الدكتور انور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة واخرين .



كما يتضمن برنامج البعثة المصرية لقاء للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع نظيرها الصربي فالدان فوكو سافلجيفيتش بمقر وزارة الثقافة والإعلام إلى جانب زيارة مشتركة وجولة في المتحف الوطني في بلجراد يعقبه مؤتمرا صحفيا صباح يوم الافتتاح الى جانب زيارات للمؤسسات المساهمة في عاصمة الثقافة الاوروبية لعام 2021 ، واجتماع مع كل من ايجور موروفيتش رئيس حكومة اقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتى وعمدة مدينة نوفي ساد ورئيس مؤسسة نوفي ساد .



يشار إلى أن المشاركة الاولى لمصر فى معرض بلجراد الدولى للكتاب جاءت خلال الدورة الماضية 63 وتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون بين معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض بلجراد ، كما تم الاتفاق على مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 64 التى تشهد حضور عدد من قطاعات وزارة الثقافة وهي دار الأوبرا المصرية - المركز القومي للترجمة – دار الكتب والوثائق القومية – الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية – المركز القومي للسينما بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب.