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حوادث

وزير الأوقاف: لا أساس لدولة بلا عدالة حقيقية أو تطبيق للقانون

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:08 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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محمد زهير
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية، باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكدا على انه لا أمان لدولة بدون عدالة حقيقية، ولا أمان للعالم بدون ركيزة أساسية وهي العدالة الحقيقية والشاملة وغير انتقائية.

وأوضح خلال كلمته، في احتفالية المحكمة الدستورية العليا، أن الدين والقانون لا يتناقضان فهما يدفعان إلي العمل ويقاومان معا التخريب والتدمير، فلابد لكل دولة أن تعلي من قيمة العدل ودولة القانون.

وأكد ان الجماعات المتطرفة حاولت اقامة قطيعة مع القانون وتنفيذة وتطبيقة لعلمها ان دولة العدل تقوم على تطبيق القانون والدستور ومواجهة تلك الجماعات لتطبيق القانون والدستور.

يذكر أن المحكمة وجهت أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.
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