في اليوبيل الذهبي.. وزير العدل يهنئ قضاة الدستورية نيابة عن الرئيس السيسى

ألقى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، كلمة فى احتفالية المحكمة الدستورية العليا، باليوبيل الذهبي ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، موجها التهنئة لقضاة المحكمة على مرور 50 عاما على إنشائه.



وقال وزير العدل: إن المحكمة دائما ما تكون الحارس الأمين على الدستور المصري وتلبي دائما مصالح المواطنين والعدالة الناحزة، وأن القضاء المصرى سطر بأحكامه أحرف من ذهب فى تاريخ المحاكم الدولية ليستفيد منه جميع القضاه فى العالم.



يذكر أن المحكمة وجهت أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.