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مرأة

بالبيبي بلو والريش.. نهال عنبر بإطلالة ساحرة في زفاف نجل هاني شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:49 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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آية التيجي
ظهرت الفنانة نهال عنبر لإطلالة ناعمة وساحرة في حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر، والذي أقيم أمس، وقد أبرزت نهال عنبر أنوثتها بشكل أنيق حيث اختارت تصميمًا يتناسب معها بشكل كبير.

وارتدت نهال عنبر فستانا طويلا بـ لون البيبي بلو، وبأكمام شفافة، وزين الفستان بالريش من الأكمام وأيضا من منطقة البطن، وتركت نهال عنبر شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وغير متكلفة.

ولم تتكلف نهال عنبر في وضع المكياج، حيث اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع الروز كأحمر شفاه، واختارت اللون الروز لتبرز وجنتيها.

واكملت نهال عنبر إطلالتها بإختنيار بعض الأكسسورات البسيطة، حيث ارتدت قرطين ناعمين وعقد حول عنقها باللون الفضي، مع ساعة يد بسيطة، وخاتم بنفس اللون، بالإضافة إلى اختيارها حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض والمصنوعة من الريش ايضا.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
نهال عنبر نهال عنبر
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