Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: بعثة النقد الدولي تعود مجددا إلى كييف خلال أسابيع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هنتشروك، اليوم السبت، عن عودة بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا مجددا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال هنتشروك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن "هناك أخبار جيدة واردة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الوفد الأوكراني تقدما ايجابيا في المفاوضات مع شركائنا الدوليين".

من جانبه، أكد مدير قسم الشؤون الأوروبية للنقد الدولي بول تومسون عودة البعثة إلى الأراضي الأوكرانية، موضحا أن أوكرانيا حققت تقدما كبيرا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وأن البرنامجين السابقين للتعاون بين الطرفين كانا ناجحين.

كان وفد أوكراني رفيع قد توجه إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي لإجراء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات والمنظمات المالية الأخرى.

يذكر أن محادثات أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد تعثرت بسبب النزاع بين الدولة ورجل الأعمال الأوكراني إيهور كولومويسكي بشأن السيطرة على بنك بريفات، ولم يقتنع صندوق النقد الدولي في وقت سابق بالإصلاحات في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم والقانون، ويقول إن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة الفساد وتقليل تكلفة دافعي الضرائب من القرارات المصرفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

لن تصدق من هي شقيقة الفنانة ملك قورة .. شاهد

عمرو دياب يشعل زفاف نجل هاني شاكر بحضور وزراء ونجوم الفن والمشاهير.. صور

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة