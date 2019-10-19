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رياضة

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:17 م
فايلر وسيد عبد الحفيظ
فايلر وسيد عبد الحفيظ
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حسام الحارتي
قال الإعلامي يحيى حمزة إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب مسؤولي القلعة الحمراء بحسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن رينيه فايلر طالب التعاقد مع مدافع ومهاجم في أسرع وقت من أجل الاطمئنان على مستقبل الفريق في خوض كافة المباريات.

وأكد يحيي حمزة أن رينيه فايلر يكثف اجتماعاته مع الجهاز المعاون لحسم الأسماء التي تخوض المباريات القادمة في البطولة الأفريقية ، مشيرا إلى عدم تحرك مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الصفقات التي حث عليها المدير الفني للفريق .

يذكر ان إدارة الأهلي اكدت أنها لن تتراجع عن موقفها بعدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها اليوم في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري وتم تأجيلها إلي موعد آخر.

وقالت إن هذا الأمر ليس تحديا لأحد او موقف شخصي ولكن إحترامًا لجدول المسابقة الذي تم وضعه ولقطع الطريق علي أحد أعضاء اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة الذي وراء كل هذا .

وأضافت إدارة الأهلي أن ناديهم يحترم ويقدر دور الأمن في تأمين المسابقة وحماية البلاد وهناك دعم شديد من القلعة الحمراء لمختلف الأجهزة التي ترعي وتضحي بالكثير من أجل مصر.

وأوضحت أن الموقف رياضي بحت ويخص الدوري وليس موجهًا لأحد فالعبث بجدول المسابقة يعني العودة لما حدث الموسم الماضي حين طلب النادي إنهاء البطولة قبل أمم أفريقيا ولكن لم يستمع احد وقتها.
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