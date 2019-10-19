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توك شو

انقلاب أو اغتيال.. أردوغان لن يستمر فى السلطة بعد 2020 لهذه الأسباب.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:02 م
أردوغان
أردوغان
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هاني حسين
قال بشير عبد الفتاح الخبير المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن أردوغان أطاح بالمنظومة الأمنية في تركيا وشكل مليشيا خاصة له ساندته في المحاولة الانقلابية في تركيا ولديهم صلاحيات بلا حدود ولا يحاسبهم أحد على أي تجاوزات.

وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان استقدم طيارين مدنيين لتدريبهم على مقاتلات حربية لأنه اعتقل ثلث الطيارين في سلاح الجو التركي لأنه يشك فيهم .

وتابع بشير عبد الفتاح:" أردوغان فصل أساتذة جامعات وقضاة وموظفين، ويعيد هيكلة الدولة التركية على مقاسه وحزب العدالة والتنمية".

وأكمل بشير عبد الفتاح:" نشهد الهد التنازلي لـ أردوغان لأنه يتخبط داخليا وخارجيا، وعلاقة أردوغان مع الاتحاد الأوروبي في أسوأ حالاتها، وتجربته تتهاوى وتنهار ومن المتوقع أن يكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020 في تركيا، ويخسر أردوغان الرئاسة. 

وتابع:" أردوغان يعاني من مشاكل وتراجع شعبية في الداخل ومشاكل في الخارج ، والعد التنازلي بدأ ولن يستمر في السلطة بعد 2020 إما لأسباب سياسية أو انقلاب عسكري ناجح أو تصفية جسدية".
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