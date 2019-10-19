حصاد المحترفين.. أفيس كهربا يودع كأس البرتغال.. والنني يعود من الإيقاف.. وحجازي يشارك بعد 100 يوم غياب

شهد اليوم السبت ، مشاركة عدد من لاعبينا المحترفين ، وبالأخص في الدوريات الأوروبية ، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



ويرصد لكم صدى البلد ، حصاد المحترفين ليوم السبت الموافق 19-10 ، في مختلف الدوريات الأوروبية



تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا



حقق فريق أستون فيلا فوزًا صعبًا على حساب برايتون أند هاف ألبيون ، بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



لم يشارك المحمدي لخروجه من قائمة الفريق للمباراة، بينما شارك تريزيجيه كبديلًا في الدقيقة 62 ، لكنه لم يسجل أو يحرز أي أهداف في فوز فريقه الثالث في الدوري هذا الموسم، ليرتفع رصيده للنقطة 11 في المركز الحادي عشر.



أحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون.



عاد أحمد حجازي للمشاركة أخيرًا مع فريقه ويست بروميتش ألبيون ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بعد العملية الجراحية التي أجراها في ركبته بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.



شارك حجازي بديلًا في المباراة أمام نادي مدلزبرة خارج أرضه ، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف ، ليتصدر فريقه صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 25 نقطة.



محمد النني مع بيشكتاش



شارك محمد النني أساسيًا مع فريقه بيشكتاش في مبارته أمام أنقرة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي ، وذلك بعد عودته من الإيقاف بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة.



انتهت المباراة بالتعادل سلبيًا بين الفريقين ، و تم استبدال محمد النني في الدقيقة 82 ، ليرتفع رصيد بيشكتاش للنقطة التاسعة في المركز الثاني عشر.



كهربا مع أفيس.



ودع نادي أفيس كأس البرتغال من دور الـ32 بعد الخسارة أمام نادي فارينسي بنتيجة 5- 2 ، في مباراة لم يشارك فيها محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بنادي أفيس.