الدولار يسجل 16.29 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20 -10-2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 20 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد.



وبلغ سعر الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.97جنيه للشراء 18.11 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.78 جنيه للشراء و19.94 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.33 جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و 14.98 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري



بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.