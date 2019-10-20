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الآثار: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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توك شو
قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، إن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، والاحتفالية الخاصة به ستكون استثنائية لحضور عدد كبير جدًا من رؤساء العالم، وسيعد من أضخم المؤسسات المتحفية الموجودة في العالم.

وأردف مؤمن عثمان، في حواره في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية، أنه سيكون من أضخم المؤسسات المتحفية ليس بما يعرضه من عدد من الأثار والقطع المتحفية فقط، وإنما لما يوجد به من خدمات للجمهور سواء على المستوى التعليم والترفيه والتسويق وملحق به مجموعة من الفنادق.

وأشار مؤمن عثمان، إلى أنه سيتم تطوير المنظومة المتحفة المصرية لتليق بالمنتج المصري الذي يتم إكتشافه يوميًا، المنظومة المتحفية المصرية مكونة من 53 متحف لعرض الأثار المصرية موزعة على المحافظات المصرية، وأكبر هذه المتاحف الموجودة حاليًا هو المتحف المصري القديم بطرازه الأثري القديم.

وتابع أن المنظومة الجديدة في بناء المتاحف أن تكون الأجمل والأرقى والأضخم في عرض عدد القطع الأثرية، وستتضمن المتحف المصري الكبير و بعض المتاحف الإقليمية منهم متحف الحضارة في الفسطاط ومتحف شرم الشيخ والغردقة التي ستتم افتتاحها في الشهور القادمة.
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