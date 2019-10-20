أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفدا من كردستان العراق لبحث التعاون المشترك

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، بمكتبه صباح اليوم، الأحد، وفدًا من إقليم كردستان العراق يضم كلًا من عبد الرحمن إسماعيل صالح، وبختيار جمعة صالح، وكمال عزيز أمين، وذلك لبحث احتياجات المعاهد الخارجية هناك من مبعوثي الأزهر الشريف، بالإضافة إلى احتياجات الطلاب الوافدين من خريجي المعهد.



واستعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في دعم وتطوير الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، حتى يحملوا منهج الوسطية والاعتدال إلى العالم كله.



وأكد الأمين العام الدور المهم الذي يبذله مبعوثو الأزهر الشريف في جميع دول العالم وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.