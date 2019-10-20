سلسلة انفجارات قرب مقر مخابرات النظام في حلب

أفاد المرصد السوري بسماع دوي انفجارات عدة قرب مقر مخابرات النظام في منطقة تل الزرازير بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، صباح اليوم الأحد.



وقد تبين أن تلك الانفجارات ناجمة عن انفجار عبوات ناسفة في تل الزرازير الواقعة بالقرب من حي السكري، إذ وقعت الانفجارات في منطقة يتواجد فيها مقر لأجهزة النظام الأمنية.



وقد تسبب الأمر في وقوع خسائر بشرية، ولم يعلم حتى اللحظة هوية الفاعلين، حيث تفرض قوات النظام طوقًا أمنيًا على المنطقة بعد التفجيرات.