Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:05 م
الطقس
الطقس
Advertisements
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 21 32
شبين الكوم 21 32
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 20 25
السلوم 20 24
سيوة 20 30
بورسعيد 22 28
دمياط 22 28
الزقازيق 20 32
الاسماعيلية 20 31
السويس 21 32
العريش 20 28
رفح 20 27
رأس سدر 22 31
نخل 14 30
نويبع 24 30
طابا 22 29
كاترين 14 25
الطور 21 31
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 24 34
مرسى علم 24 32
الفيوم 22 33
بنى سويف 20 33
المنيا 19 34
أسيوط 20 35
سوهاج 20 36
قنا 21 36
الأقصر 21 37
أسوان 23 38
أبوسمبل 25 37
الوادى الجديد 23 37
شلاتين 26 35
ابو رماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 38
المدينة 22 38
الرياض 21 35
المنامة 29 35
أبوظبى 26 35
الدوحة 27 35
الكويت 23 36
دمشق 15 27
بيروت 23 28
عمان 15 25
القدس 17 24
غزة 21 28
بغداد 21 33
مسقط 26 32
صنعاء 08 24
الخرطوم 26 39
طرابلس 20 29
تونس 20 29
الجزائر 20 22
الرباط 10 20
نواكشوط 22 31


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 08 23
اسطنبول 16 22
اسلام اباد 16 29
نيودلهى 19 33
جاكرتا 24 36
بكين 06 19
كوالالمبور 24 33
طوكيو 15 22
أثينا 18 27
روما 13 26
باريس 07 14
مدريد 09 16
برلين 11 19
لندن 07 14
مونتريال 07 14
موسكو 09 17
نيويورك 13 19
واشنطن 14 20
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 3‪2

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 3‪4

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. اعرف التفاصيل

سيول في بعض المناطق.. درجات الحراراة في محافظات ومدن مصر

أمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الخميس بالمحافظات

ترشيحاتنا

أسعار بيجو peugeot من الوكيل بتحديث اليوم

علاج لمن أصابه مرض الاكتئاب .. بهذه الأدعية

في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

عرض زيادة سرعة الإنترنت الوهمي.. سقوط عصابة تنصب على عملاء المصرية للاتصالات

أسعار جيلي من الوكيل بتحديث اليوم.. ارتفاع ملحوظ في X7

مش عارفة أرجع.. سالى عبد السلام تروى ما حدث لها فى لبنان

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب