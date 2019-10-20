سلطنة عمان تطبق التصويت الذكى فى انتخابات مجلس الشورى 27 أكتوبر

تجري انتخابات مجلس الشوري العمانى فى جميع الولايات والمحافظات في سلطنة عمان فى 27 أكتوبر الجارى، بعد أن اكتملت بنجاح تام في مختلف دول العالم المرحلة الأولي من الانتخابات حيث اختار الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة، باستخدام تطبيق التصويت عن بعد بالهواتف الذكية من يمثلهم لعضوية المجلس.



وسيتم في سرية تامة الاحتفاظ بنتائج الفرز الإلكتروني لبيانات التصويت عن بعد، ليتم لاحقا دمجها مع نتائج الفرز في المرحلة التالية التي ستتم في كافة الولايات يوم الأحد المقبل.



من جانبها أعلنت لجنة التدقيق الفني للانتخابات أنها رصدت منذ بدء التصويت في المرحلة الأولي سرعة انجاز المعاملة لدى الناخبين، حيث أن اكتمالها استغرق ما بين دقيقة إلى دقيقة ونصف الدقيقة، وهي مدة لا تقارن مع ما كان يتم في الفترات السابقة من حضور الناخب إلى المركز الانتخابي شخصيا او عن طريق توجهه الى مقرات سفارات السلطنة في الخارج، فيما يمكنه الآن الإدلاء بصوته في اقل من دقيقتين.



كما يتاح له التأكد من أن عملية التصويت تمت بنجاح، بعد أن يتلقي في نهايتها رسائل نصية تؤكد له ذلك.



ومنذ فتح التطبيق وبدء عملية التصويت عن بعد وصلت خلال فترة زمنية قصيرة أعداد كبيرة من طلبات استخدامه، وفي النهاية كانت نسبة التصويت جيدة من مختلف الشرائح الموجودة خارج السلطنة.



وأكدت وزارة الداخلية العمانية أن التصويت عبر هذا التطبيق يعتبر نقلة نوعية تقنية في مسيرة الانتخابات، إذ تمكن الناخبون الموجودون بالخارج في مختلف أرجاء العالم من المشاركة خلافًا للسنوات السابقة، حيث كان يقتصر التصويت علي المقار الانتخابية بسفارات السلطنة بدول مجلس التعاون الخليجي.



وتم إطلاق التطبيق في وقت سابق في المنصات الإلكترونية apple store و google play واتيح استخدامه يوم 19 أكتوبر للناخبين المستوفين كامل الشروط التي تمكنهم من التصويت عن بعد، والمتمثلة في أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول، وأن تكون شريحة الهاتف معززة بنظام التصديق الإلكتروني من إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة وتتوفر بها خاصية التجوال الدولي، وأن يتم تفعيل شريحة الهاتف عبر صفحة المركز الوطني للتصديق الإلكتروني.

