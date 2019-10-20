إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بإدكو

أصيب اليوم الأحد 7 أشخاص بكسور وجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بترعة بطريق "البوصيلي - إدكو" أمام قرية المحيط بدائرة المركز، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي، بإدكو لاتخاذ العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث المشار إليه بسبب السرعة الزائدة.



ونتج عن الحادث إصابة كل من إبراهيم جميل الخولي 39 سنة، محمد أحمد إسماعيل 40 سنة، إبراهيم سليمان إبراهيم 26 سنة، أحمد إبراهيم حرحش 25 سنة، محمد صبحي محمد 21 سنة، مطراوى سيد مطراوى 28 سنة، سامي عبدالستار أبو اليزيد 37 سنة جميعهم مقيمين بدائرة مركز كفر الدوار.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بادكو لاتخاذ العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.