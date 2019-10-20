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حوادث

بينهم 3 هاربين.. النقض تؤيد المؤبد على المتهمين فى قضية داعش القاهرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:36 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية داعش القاهرة" وتأييد حكم المؤبد الصادر بحقهم .

وتقدّم 5 متهمون فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضورى الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوريا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
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