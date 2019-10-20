بينهم 3 هاربين.. النقض تؤيد المؤبد على المتهمين فى قضية داعش القاهرة

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية داعش القاهرة" وتأييد حكم المؤبد الصادر بحقهم .



وتقدّم 5 متهمون فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضورى الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوريا.



كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.