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الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
  • الرئيس السيسي:
  • الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى
  • القوات المسلحة تسهد تطورا شاملا في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح تواكب بها أحدث النظم في العالم
  • القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري بكل نزاهة وحيادية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، زيارة تفقدية إلى الكلية الحربية، تابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي ناقش خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددًا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.

وأكد أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنيًا على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيل بعد جيل.

في السياق ذاته، أكد الرئيس أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف.
الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية
الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية
الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية
الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية
الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية
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الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية.. ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية

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