توأمة عالمية بين جامعة أسيوط والسفارة الأمريكية لخدمة الطلاب والباحثين

عقدت جامعة أسيوط، لقاء للتعريف ببرامج التبادل الثقافي المتاحة للطلاب والباحثين داخل الولايات المتحدة الأمريكية والمقدمة من قبل الخارجية الأمريكية، وذلك في إطار تطوير وتبادل الخبرات بين جامعة أسيوط والجامعات العالمية.



وأشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بحجم التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة وغيرها من المراكز والهيئات البحثية داخل مصر وخارجها فى كافة المجالات العلمية المتعلقة بالبحث العلمي وتحسين جودة التعليم الجامعي بوجه عام ، وهو ما يأتي انطلاقًا من إيمانها الكامل بدور تلك العلاقات وأثرها الإيجابي فى دعم الحركة البحثية داخل الجامعة، لافتًا إلى العلاقات المتميزة التي تجمعها مع هيئة الأميد إيست بوجه خاص وكذلك السفارة الأمريكية ودورهما فى تقديم عددًا من المنح والبرامج المتقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف المجالات ولجميع الكليات.



واستقبل الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث غادة عبد الغني، ودونيا الدريج مساعدتي العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية، ووليد الطرابلسى مستشار تعليمي بالخارجية الأمريكية، وذلك في حضور الدكتور أحمد صابر، عميد كلية الآداب، حيث استهدف اللقاء التعريف ببرامج التبادل الثقافي المتاحة للطلاب والباحثين داخل الولايات المتحدة الأمريكية والمقدمة من قبل الخارجية الأمريكية.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، في بيان، الأحد، سعي الجامعة الدائم إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الجامعات الأمريكية المختلفة فى مجال التعليم الجامعي، ونقل تلك التجارب إلى الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس باعتبارها خدمات تعليمية متكاملة تسهم في الانفتاح على الثقافات المختلفة إلى جانب تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية .



كما أضاف الدكتور المنشاوي انه على هامش اللقاء تم عقد جلستين علميتين بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة، وتم خلالهما استعراض الخدمات والبرامج الثقافية والتعليمية التي تقدمها السفارة الأمريكية كل عام للجامعات والمدارس فى الصعيد وشروط التقدم بها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على برامج التبادل الثقافي التي تقدمها هيئة الأميد ايست للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخاصة المتميزين علميًا، وكذلك تم التطرق إلى النظام التعليم الجامعي بأمريكا ومقوماته والخدمات التي يقدمها للدارسين، بالإضافة إلى التعريف بأنشطة هيئة الأميد ايست المختلفة في تنمية قدرات الشباب والدارسين العلمية والثقافية.