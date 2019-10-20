تعليم الإسكندرية تنفي إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائي

نفى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ما تردد بشأن إعطاء المديرية 4 طلاب مشتبه بهم بالإصابة بمرض الإلتهاب السحائي بمدرسة مصطفى النجار إجازة 15 يوما، مؤكدا أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.





وأكد "الديب"، على عدم وجود أي طلاب مصابين بمرض الالتهاب السحائي بمدارس الإسكندرية وأنه ما يتم تداوله بهذا الخصوص محض شائعات.





كما أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدراسة انتظمت، بالمدارس، مشيدا بأولياء الأمور الذين حرصوا على حضور أبنائهم للمدارس بكثافة، مشيدا بالتزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الجاري.





وأشار الديب إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني).



