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أخبار العالم

لبنان يثور.. المتظاهرون يريدون إسقاط الحريري وانتخابات مبكرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتظاهرون في لبنان أنه يجب على القضاء التحرك لاستعادة المال المنهوب ونطالب بانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط حكومة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.

وكانت شبكة "النهار" اللبنانية قد نشرت مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، والتي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع في رابع أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.

وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.


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