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أخبار العالم

أزمة لبنان.. اجتماع عاجل لـ الحكومة برئاسة الحريري لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:49 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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أحمد قاسم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر وزارية في لبنان، أن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، غدًا الاثنين، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وكانت شبكة "النهار" اللبنانية قد نشرت مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، والتي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع في رابع أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.

وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

وتم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
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